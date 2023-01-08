Таиланд по-прежнему могут посещать непривитые от COVID-19 туристы, пройдя тест по прибытии

Однако в Управлении гражданской авиации Таиланда не уточнили, о каком именно виде тестирования на коронавирус идет речь

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Невакцинированные от коронавируса путешественники смогут по-прежнему посещать Таиланд, пройдя тестирование по прибытии. Об этом говорится в телеграмме Управления гражданской авиации Таиланда, которая была разослана в преддверии введения новых требований, в том числе российским авиакомпаниям, и имеется в распоряжении ТАСС.

В тексте отмечается, что авиакомпании обязаны проверять документы пассажиров в соответствии с новыми требованиями. Речь идет о сертификате о полной вакцинации от COVID-19, медицинской справке о выздоровлении, полученной не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотводе с указанием причин. "Если пассажир не может предоставить документы <...>, то он подлежит тестированию по прибытии", - говорится в телеграмме. Между тем в документе не уточняется, о каком именно виде тестирования на коронавирус идет речь - методом ПЦР или антигенном.

Ранее авиакомпания Azur Air сообщила, что с 9 января вылет в Таиланд будет возможен не только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, но и при прохождении ПЦР-теста по прибытии в саму страну. "Таким образом, при регистрации на рейс необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. В этом случае проходить ПЦР-тест по прилете не нужно. Если пассажир не сможет предъявить указанные документы, ему необходимо будет пройти ПЦР-тест по прибытии", - отметили в авиакомпании.

5 января газета The Bangkok Post информировала о планах властей Таиланда обязать всех прибывающих в королевство предъявлять подтверждение прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Данная мера вводится в отношении лиц в возрасте от 18 лет. Ожидается, что она вступит в силу с 01:00 по местному времени 9 января (8 января 21:00 мск) и будет действовать 31 января.