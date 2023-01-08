К проекту АСИ по созданию инклюзивной среды в 2022 году присоединились около 100 компаний

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева добавила, что основная задача проекта "Открыто для всех" добиться проникновения инклюзивной культуры во все сферы жизни

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Порядка 100 компаний присоединились в текущем году к проекту "Открыто для всех", подписав Национальный инклюзивный договор (НИД). Об этом сообщила ТАСС в воскресенье генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"В 2022 году Национальный инклюзивный договор подписали порядка 100 компаний - это и гиганты, например, РЖД, МТС, Билайн, и небольшой бизнес, выпускающий различные устройства для людей с инвалидностью, это и футбольный клуб ЦСКА, и студия дизайна Артемия Лебедева - направления самые разные", - сказала Чупшева.

Она добавила, что основная задача проекта "Открыто для всех" добиться проникновения инклюзивной культуры во все сферы жизни. "Наша задача - сделать так, чтобы сервисы и услуги, к которым каждый из нас привык - сходить в магазин, в кафе, отправиться в путешествие - были доступны в том числе для людей с инвалидностью", - пояснила гендиректор агентства.

Говоря о географическом охвате проекта, Чупшева отметила, что на данный момент к нему присоединились 14 регионов. "Мы рассчитываем, что в следующем году цифра будут кратно больше. Во всех регионах сегодня достаточное количество компаний, которые уже участвуют в развитии инклюзивной среды, и очень много тех, кто хочет это делать. Нам важно рассказать о первых, создать условия, чтобы они смогли поделиться своим опытом, научить других, а вторым - дать возможность у них научиться", - пояснила она.

По словам Чупшевой, также важно понять, с какими барьерами и сложностями сегодня сталкивается бизнес, когда нанимает сотрудников с инвалидностью либо адаптирует для них товары и услуги. "Нужно понять, какие дополнительные меры поддержки нужны производителям технических средств реабилитации", - добавила она.

Национальный инклюзивный договор (НИД) - публичное заявление компании о важности предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей, а также о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. НИД - основной элемент всероссийского проекта АСИ "Открыто для всех". Участники этого проекта сейчас предлагают более 900 адаптированных сервисов и услуг, которыми пользуются более 8,6 миллионов человек, инклюзивным подходам обучили более 1,2 млн человек.