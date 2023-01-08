Срок сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии по проекту Росатома сдвинут к 2032 году

По словам министра энергетики республики Чабы Лантоша, строительство будет завершено как минимум на год позже, чем ожидалось

БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии рассчитывает, что строительство второй очереди АЭС "Пакш" по проекту Росатома будет завершено к 2032 году, то есть как минимум на год позже, чем ожидалось. Такой срок сооружения двух новых ядерных реакторов в Пакше назвал в воскресном интервью радиостанции Kossuth Rádió министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.

Говоря о необходимости укрепления национального энергетического баланса, он отметил важную роль, которую играет атомная электростанция в Пакше, где сейчас действуют четыре ядерных реактора. "Инвестиции в "Пакш-2" также очень важны для страны, поскольку строительство этой АЭС займет много времени, и ожидается, что оно будет завершено к 2032 году. Ядерный вариант [производства электроэнергии] является абсолютной необходимостью", - сказал Лантош.

Ранее правительство Венгрии говорило, что проект "Пакш-2", предусматривающий сооружение двух новых энергоблоков, будет завершен к концу десятилетия, то есть в 2030 году. Почему срок их строительства оказался немного сдвинут, министр не пояснил, но известно, что в предыдущие несколько лет выдача в Венгрии всех необходимых разрешений на реализацию проекта "Пакш-2" происходила не так быстро, как хотелось бы. Лантош занял свой пост всего месяц назад, после создания в Венгрии нового министерства энергетики.

АЭС "Пакш" обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, построенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта по советским технологиям, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Как ранее заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.