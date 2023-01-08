Президент Киргизии призвал страны-кредиторы списать долги и строить в стране ГЭС

По словам Садыра Жапарова, в республике есть возможность построить малые и средние ГЭС мощностью от 1 до 1 000 МВт

БИШКЕК, 8 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам и международным финансовым организациям списать долги и начать строить в республике энергетические объекты.

"Страны и финансовые институты, должниками которого является Кыргызстан, могли бы принять участие в строительстве энергетических объектов и ГЭС в стране. Мы вместе будем перерезать ленты этих объектов зеленой экономики. Мы вместе реализуем зеленые проекты в Кыргызстане, в обмен нам списывают внешние долги", - написал он в воскресенье в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в настоящее время в республике продолжается строительство около 50 малых и средних ГЭС "Но и этого недостаточно. У нас есть готовые инвестиционные проекты. Мы имеем возможность построить малые и средние ГЭС мощностью от 1 до 1 000 МВт, створы рек готовы", - продолжил президент.

На данный момент внешний долг Киргизии превышает $4,3 млрд. Основными кредиторами являются китайский Эксимбанк, а также Азиатский банк развития, Международный валютный фонд и Международная ассоциация развития.