ЦБ обязал крупные банки к октябрю внедрить оплату по СБП в интернет-сервисы и приложения

С 1 апреля 2024 года кредитные организации также должны будут обеспечить переводы через СБП между юридическими лицами

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Банк России обязал крупные банки - участники системы быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2023 года внедрить для клиентов возможность оплачивать покупки через СБП в мобильных приложениях и в своих интернет-версиях. Об этом сообщила пресс-службе регулятора.

"Крупные банки - участники системы быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2023 года должны встроить этот сервис не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки. Соответствующие изменения в положение Банка России зарегистрировал Минюст России", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что если кредитные организации с универсальной лицензией не имеют технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть этот сервис в своих интернет-банках. Таким образом, клиенты смогут пользоваться системой с разных устройств.

ЦБ РФ также отмечает, что с 1 апреля 2024 года банки должны будут обеспечить переводы через СБП между юридическими лицами.