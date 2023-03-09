Росфинмониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами

По данным ведомства, оборот криптовалюты составляет более 630 тыс. биткойнов, при этом сейчас действуют более 20 различных валют

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Более 25 тыс. участников операций с криптовалютами находятся на мониторинге у финансовой разведки РФ, проведено около 120 расследований, возбуждено 60 уголовных дел, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций. Выявлено порядка 10 финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тыс. биткойнов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел", - рассказал Чиханчин.

Он также отметил важность запуска программного продукта "Прозрачный блокчейн". По словам Чиханчина, некоторые страны СНГ хотят запустить этот продукт у себя. "Мы его ["Прозрачный блокчейн"] усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту - криптовалюту биткойн, - то сегодня более 20 валют уже имеем. Сейчас тестирование идет в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя", - сказал он.

Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что "Прозрачный блокчейн" помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть интернет-площадку "Гидра", которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег. "Арестованы все люди сегодня. И также выявлен факт предоставления [средств] через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идет с ФСБ", - заключил он.