Расходы бюджета Чувашии в 2023 году в 1,6 раза превысят уровень 2019 года

Речь идет о сумме более 90 млрд рублей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии одобрил поправки в бюджет на 2023 год, согласно которым расходная часть республиканской казны должна быть в 1,6 раза больше показателей 2019 года и впервые превысит 90 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой администрации главы республики.

"Впервые в текущем году расходная часть бюджета Чувашской Республики превысит 90 млрд рублей. Это на 34,9 млрд рублей или в 1,6 раза больше значения 2019 допандемийного года", - приводятся в релизе слова главы республики Олега Николаева.

В сообщении также говорится, что поправки в бюджет предусматривают выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы - 768,5 млн рублей. Таким образом, общий объем фонда оплаты труда бюджетников Чувашии в 2023 году оценивается в 29,1 млрд рублей, что на 8% больше уровня 2022 года.

Одновременно дополнительные ассигнования закладываются на индексацию с 1 февраля 2023 года мер социальной поддержки, в том числе увеличиваются объемы средств на выплаты ветеранам труда, опекунам (попечителям), патронатным воспитателям и т. д.

По словам первого вице-премьера - министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова, на 1,2 млрд рублей вырастет финансирование по линии образования, в том числе на 444,6 млн рублей увеличиваются расходы на реализацию программы модернизации школьных систем образования и благоустройство территорий. В целом в 2023 году расходы на образование составят 24 млрд рублей, что на 12% выше уровня 2022 года.

На улучшение жилищных условий жителей Чувашской Республики в бюджете дополнительно предусматривается 682,8 млн рублей, с учетом которых расходы на эти цели оцениваются в 4,9 млрд рублей, с ростом к 2022 году в 1,3 раза. Согласно законопроекту на 1,6 млрд рублей вырастут инвестиционные расходы. В 2023 году они оцениваются в объеме 11 млрд рублей, что в 1,3 раза больше уровня 2022 года. Кроме того, поправки в бюджет также предусматривают увеличение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. В общей сложности объем помощи местным бюджетам в 2023 году оценивается в 26,3 млрд рублей.