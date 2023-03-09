Кабмин предложил расширить перечень месторождений для экспорта СПГ

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит за семь лет нарастить годовое производство сжиженного природного газа до 100 млн тонн

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Правительство РФ считает необходимым расширить список месторождений, откуда можно экспортировать сжиженный природный газ (СПГ), на еще ряд перспективных участков недр. Это позволит за семь лет нарастить годовое производство СПГ до 100 млн тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг.

Открывая заседание кабмина, он предложил обсудить законопроект, который "поможет более активно использовать мощности арктических маршрутов для перевозки сжиженного природного газа в восточном направлении - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона".

"Правительство предлагает расширить географию таких месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, добавив в перечень перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения, к которым, соответственно, экономически нецелесообразно подводить трубопроводные магистрали", - сказал премьер.

Как пояснил Мишустин, речь идет прежде всего о северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Там находятся "огромные запасы природного газа, в целом - около 3 трлн куб. м", указал он. "Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 млн тонн уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт. Ну и в целом усилить позиции РФ на мировом рынке такого экологически безопасного топлива", - подытожил председатель правительства.

В настоящее время право экспортировать СПГ из России имеют восемь юрлиц: "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 1", "Арктик СПГ - 2", "Арктик СПГ - 3". Как отмечалось в материалах к заседанию, новый законопроект предполагает "предоставление исключительного права на экспорт сжиженного природного газа пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты".

Согласно данным кабмина, документ также подразумевает выведение из-под действия закона об экспорте газа операций по бункеровке (заправке) водных судов природным газом в сжиженном состоянии. Это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морского и речного судоходства.