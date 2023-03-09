Чиханчин: бюджетные средства находятся в зоне риска в 15 обслуживающих бизнес банках

Как сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, его служба совместно с ЦБ и Генпрокураторой ведет работу по минимизации этих рисков

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бюджетные средства находятся в зоне риска в 15 банках, обслуживающих бизнес. Росфинмониторинг совместно с ЦБ и Генпрокураторой ведет работу по минимизации этих рисков, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В общей сложности на мониторинге [казначейского банковского сопровождения] находится более 2,5 млн контрактов, около 120 тыс. заказчиков и около 240 тыс. исполнителей. Если посмотреть по тем рискам, которые мы определили с нашими основными контрагентами, то всего примерно только 1% из всех находится в зоне риска. В то же время где-то в 15 банках, обслуживающих бизнес, бюджетные средства находятся в зоне риска. Сейчас совместно с Центральным банком, с Генеральной прокуратурой мы ведем работу для того, чтобы минимизировать эти риски", - рассказал Чиханчин.

По его словам, выявлено более 3,5 тыс. юридических лиц, в которых учредители или руководители были причастны к преступлениям с бюджетом. Более 2 тыс. юридических лиц закрыты - у них заблокированы счета либо они исключены из ЕГРЮЛ.

Также Чиханчин отметил, что совместно с правоохранительными органами, Генпрокуратурой, ФСБ, МВД и ЦБ удалось снизить долю бюджетных средств, проходящих через высокорисковые банки, примерно в три раза. "Сохранено бюджетных средств более 43 млрд [рублей], возмещено в бюджет 32 млрд [рублей], арестовано имущество должностных лиц, которые проходили [по уголовным делам], около 7 млрд [рублей]. Возбуждено уголовных дел с нашим участием более тысячи", - сказал он.

Кроме этого, теневой оборот в гособоронзаказе снизился, обналичивание сократилось в 20 раз, добавил глава Росфинмониторинга.