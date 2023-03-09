В ФТС сообщили, что пропускная способность КПП "Верхний Ларс" за год выросла в пять раз

С начала 2022 года в среднем пункт пропуска пересекает в сутки 871 грузовик

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пропускная способность пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией в течение года увеличилась в пять раз - до 871 грузовика в сутки. Об этом ТАСС рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

"Самая сложная ситуация наблюдается в пункте пропуска "Верхний Ларс". Его проектная пропускная способность составляет 170 большегрузов в сутки, однако принятые меры, в том числе открытие новых полос движения, позволили повысить ее в пять раз. Фактически с начала 2022 года в среднем в сутки этот погранпереход пересекает 871 грузовое автотранспортное средство, а на пике - 1 135", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в целом пропускная способность пунктов пропуска на Северном Кавказе в 2022 году увеличена на 200 единиц ежесуточно. Для этого ФТС перевела часть сотрудников на наиболее загруженные участки, а несколько таможенных органов работают в круглосуточном режиме.

"Кроме того, проделана значительная работа по внедрению и развитию информационных технологий для перехода к электронному транзиту и использованию электронных навигационных пломб. 99,9% транзитных деклараций сейчас оформляются в электронной форме. Все эти меры способствуют ускорению перемещения товаров через пункты пропуска", - добавили в ведомстве.

О текущей ситуации

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. Казбеги - "Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды. Грузопоток на этом направлении стал расти после начала санкционного давления на РФ в феврале 2022 года.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Оба митинга завершились глубокой ночью разгоном со стороны силовиков с применением водометов и слезоточивого газа. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" решила отозвать законопроект из парламента.

Ранее на сайте Северо-Кавказского таможенного управления сообщалось о скоплении более 300 грузовиков перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией. При этом в пресс-службе МВД по Северной Осетии ТАСС сообщили, что на территории республики выезда ожидают более 1,5 тыс. грузовых машин, которые продвигаются согласно электронной очереди. Для водителей создана стоянка.