Свердловские власти субсидируют покупку автомагазинов для торговли в отдаленных селах

Из областного бюджета на поддержку автолавок планируется направить более 12,2 млн рублей, которые изначально будут предоставлены прошедшим конкурсный отбор муниципалитетам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области компенсируют предпринимателям до 85% средств на приобретение автомагазинов, которые будут доставлять товары в отдаленные населенные пункты. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Региональные власти компенсируют предпринимателям часть затрат на приобретение оборудованных автомагазинов. Соответствующее постановление областного правительства 9 марта подписал губернатор Евгений Куйвашев. Магазины "на колесах" будут доставлять товары повседневного спроса в малонаселенные, отдаленные и труднодоступные сельские населенные пункты Свердловской области", - говорится в сообщении.

Из областного бюджета на поддержку автолавок планируется направить более 12,2 млн рублей, которые изначально будут предоставлены прошедшим конкурсный отбор муниципалитетам. "Предпринимателям, которые займутся развозной торговлей, местные власти компенсируют до 85% затрат на покупку автомагазина. Из этой суммы 70% составит областная субсидия, 15% - средства местного бюджета", - цитирует департамент и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анну Кузнецову.

Одно из условий получения господдержки - готовность предпринимателя вести торговлю в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах по утвержденному муниципалитетом графику не реже одного раза в неделю в течение не менее пяти лет.

В Свердловской области расположены 1 736 сельских населенных пунктов, из них в 549 нет возможности купить продукты и другие товары повседневного спроса. Принятое региональным кабмином решение позволит поддержать местных жителей и предпринимателей, которые ведут выездную торговлю, отметили в департаменте.