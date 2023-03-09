ВРП Республики Тыва достиг 95,2 млрд рублей в 2022 году

Показатель вырос на 8,61 млрд рублей

ТАСС, 9 марта. Валовый региональный продукт Республики Тыва в 2022 году вырос, по предварительным данным, на 8,61 млрд рублей и составил 95,2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства республики.

"По данным Минэкономразвития Тувы, валовой региональный продукт в 2022 году ожидается на уровне 95,2 млрд рублей, или на 8,61 млрд больше, чем он был в 2021-м (86,59 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Более 47% ВРП республики приходится на промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт. "Наилучшую динамику показала промышленность, где индекс производства относительно 2021 года составил 137,1%. Рост обеспечен преимущественно добычей полезных ископаемых - угля и полиметаллических руд", - пояснили в правительстве.

На Красноярском экономическом форуме, который прошел в начале марта 2023 года, было заявлено, что в Туве на границе с Монголией будет создана промышленная особая экономическая зона. В республике находится четыре перспективных для инвесторов месторождения: лития, редкоземельных металлов, золото-молибденовых и свинцово-цинковых руд.