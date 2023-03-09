Эксперт: грузооборот аэропорта Сочи вырастет на 15% за счет расширения маршрутной сети

Этот показатель по итогам 2022 года составил 5 402 тонны, сообщил директор по авиационной коммерции ООО "Аэродинамика" Александр Никонов

СОЧИ, 9 марта. /ТАСС/. Грузооборот аэропорта Сочи вырастет на 10-15% в 2023 году, этому будет способствовать в том числе расширение маршрутной сети из аэропорта, который на данный момент является южным хабом. Об этом сообщил журналистам в четверг директор по авиационной коммерции ООО "Аэродинамика" Александр Никонов.

"Грузооборот аэропорта Сочи по итогам 2022 составил 5 402 тонны, то есть плюс 15% к 2021 году. Рост показателей по грузообороту и объему перевезенных грузов и почты в прошлом году частично обусловлен ограничением полетов в южной воздушной зоне в аэропортах Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Анапа, Геленджик, а также изменением логистических цепочек, связанных с изменениями в экономике под влиянием внешних факторов," - пояснил Никонов.

Он уточнил, что аэропорты обслуживают преимущественно четыре основных категории грузов - это товары народного потребления, скоропортящийся груз (с температурным режимом хранения), оборудование и запчасти, а также грузы экспресс-доставки (курьерские службы).

"Динамика по грузоперевозкам в Сочи сохранит свой рост, который был набран в 2022 году, и составит 10-15% за счет стабилизации объемов курьерских посылок, сохранения объемов перевозок товаров народного потребления, а также расширения маршрутной сети аэропорта Сочи", - отметил Никонов.

Самолеты из Сочи осуществляют перелеты по 77 внутренним и международным направлениям. При этом число направлений и рейсов растет как по России, так и за рубеж.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова образован в 1945 году. В 2010 году был открыт новый аэровокзальный комплекс площадью 65 тыс. кв. м. Ежегодно аэропорт обслуживает более 12 млн пассажиров. В 2015-2021 годах признавался лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания в своей категории пассажиропотока по результатам международного исследования Airport Service Quality Международного совета аэропортов. В настоящий момент является южным хабом.