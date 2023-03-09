Кабмин направит свыше 27,5 млрд рублей на строительство морского терминала в Певеке

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, реализация проекта даст возможность вывести на проектную мощность Баимское месторождение и отгружать на терминале до 2 млн тонн добываемых там металлов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Правительство России профинансирует строительство нового морского терминала в Певеке на Чукотке. За четыре года на строительство будет выделено свыше 27,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

"Глава государства особо отмечал необходимость сделать так, чтобы в каждом порту по пути следования производилось обслуживание судов и обработка грузов. Направим свыше 27,5 млрд рублей в ближайшие четыре года на строительство нового морского терминала в Певеке на Чукотке", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что комплексное развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути продолжается. "Поток перевозок по нему стабильно растет и обеспечивает потребности миллионов граждан, которые живут и в Арктической зоне, и на Дальнем Востоке, а также обеспечивает надежную логистику для сырья, для промышленной продукции. Мы эти вопросы подробно обсуждали, когда посещали Чукотку, Камчатку, Магадан и соседние территории", - сказал премьер.

По его словам, финансирование терминала в Певеке позволит возвести грузовые причалы, технические сооружения, включая акваторию, проходной канал, дамбу, необходимое навигационное оборудование. "Эта инфраструктура позволит обеспечить установку дополнительных плавучих атомных энергоблоков, что даст возможность вывести на проектную мощность уникальное Баимское месторождение и отгружать на терминале до 2 млн тонн добываемых там металлов", - сказал Мишустин. Он также отметил, что в результате будут созданы новые рабочие места, современная транспортная инфраструктура. "Как следствие этого, провозная возможность Северного морского пути будет возрастать", - сказал он.