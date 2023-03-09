9 марта, 13:13
Санкции в отношении России

Binance закрыла россиянам доступ к покупке долларов и евро через P2P

Binance закрыла россиянам доступ к покупке долларов и евро через P2P
© Grey82/ Shutterstock/ FOTODOM

Кроме того, биржа запретила гражданам ЕС доступ к покупке и продаже рублей

ТАСС, 9 марта. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance закрыла гражданам России, а также любым физическим лицам, проживающим в России, независимо от национальности, доступ к покупке и продаже долларов и евро на платформе P2P. Об этом говорится в клиентском сообщении площадки.

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P2P - это платформа, с помощью которой люди могут совершать прямые обменные операции (от человека человеку) с традиционными деньгами (фиатом) и криптовалютой.

"В соответствии с 10-м пакетом ограничительных мер ЕС против России доступ к покупке и продаже USD & EUR на платформе Binance P2P гражданам России, а также любым физическим лицам, проживающим в России, независимо от национальности, будет запрещен", - сказано в сообщении.

Кроме того, биржа закрывает гражданам ЕС доступ к покупке и продаже рублей. Для продолжения использования P2P Binance советует выбирать другие доступные способы оплаты.

В соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России Binance ранее объявила о введении ограничений для аккаунтов россиян и проживающих в России физлиц, а также зарегистрированных в России юрлиц, у которых баланс криптовалютных активов превышает эквивалент в €10 тыс. Сообщалось, что в случае превышения суммы кошелька данного эквивалента, торговая активность пользователя будет заблокирована. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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