"Россети" направят около 1,5 млрд рублей на реконструкцию подстанций в Якутии

С начала года на объектах "Майя" и "Томмот" зафиксировали несколько нарушений, кабельные муфты вышли из строя из-за перепадов температур

ЯКУТСК, 9 марта. /ТАСС/. Компания "Россети" в 2023 году направит около 1,5 млрд рублей на реконструкцию подстанций 220 кВ "Майя" и "Томмот" в Якутии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В этом году на реконструкцию подстанций 220 кВ "Майя" и "Томмот" ПАО "Россети" направит порядка 1,5 млрд рублей. В рамках ремонтных работ будут смонтированы закрытые контуры для кабельных муфт и обогреваемые кабельные коробы. В эксплуатацию объекты сдадут не позднее 31 октября текущего года. Также на местах формируется необходимый запас муфт", - говорится в сообщении.

С начала года на этих подстанциях зафиксировали несколько нарушений, кабельные муфты не выдержали перепадов температур и вышли из строя.

В сообщении уточняется, что глава региона Айсен Николаев отметил необходимость утверждения на уровне правительства плана мероприятий по повышению надежности устойчивости функционирования энергосистемы республики. Также он заявил об ужесточении требований при проверке подготовки объектов к следующему отопительному сезону.

"Среди требующих решения текущих вопросов он назвал задолженность потребителей, объем которой на сегодня превысил свыше 5 млрд рублей, отсутствие механизма контроля за наличием у физических лиц резервных источников питания, что является обязательным требованием при заключении договоров и подключении к электричеству. Эти и другие проблемы должны решаться комплексно при участии энергетических компаний и муниципальных образований, а общую координацию должно осуществлять правительство", - добавили в сообщении. Также было сказано о необходимости содействия регионального кабмина при реализации крупных проектов и утверждении инвестпрограмм.