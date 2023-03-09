9 марта, 13:16,
обновлено 9 марта, 13:38

Доля пары доллар-рубль в биржевых торгах сократилась до минимума за последние годы

По данным ЦБ РФ, в феврале она составила 36%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Доля валютной пары доллар-рубль в обороте биржевых торгов сократилась до минимального за последние годы значения, говорится в февральском обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Показатель снизился до 36% в феврале по сравнению с 40% месяцем ранее.

"Участники рынка продолжили сокращать объем операций в "токсичных" валютах, доля валютной пары USD/RUB в обороте биржевых торгов в феврале сократилась до минимального за последние годы значения (36%)", - отмечается в материале ЦБ.

При этом совокупная доля юаня (CNY/RUB и USD/CNY) на биржевом рынке выросла в феврале до 37% (в январе 33%) от общего объема торгов. 

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Россия
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