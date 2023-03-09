Операторы связи фиксируют рост трафика абонентов на БКЛ метро Москвы

В то же время на старых линиях трафик снизился

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сотовые операторы фиксируют рост интернет-трафика на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро с момента открытия последних станций. В то же время на старых линиях трафик снизился, сообщили ТАСС в пресс-службах операторов.

Так, в пресс-службе сотового оператора "Билайн" сообщили, что дата-трафик в сети на БКЛ с середины февраля вырос в среднем на 108%, тогда как на Кольцевой линии этот показатель снизился в среднем на 2%. "Это связано с запуском новых станций БКЛ и частичной разгрузкой Кольцевой линии метро", - пояснили в пресс-службе.

По данным сотового оператора Tele2, с 1 по 7 марта на станциях БКЛ клиенты оператора в среднем скачали на 74% больше трафика, чем неделей ранее - с 22 по 28 февраля. Наибольший прирост был отмечен на "Электрозаводской" - потребление трафика выросло в 2 раза, на "Авиамоторной" - в 1,5 раза, на "Каховской" абоненты Tele2 пользовались мобильным интернетом на 89% активнее.

"Оператор зафиксировал, что в течение пяти дней с момента открытия последних станций БКЛ также выросло потребление трафика на станциях метрополитена, где можно пересесть на БКЛ. С 1 по 7 марта на "Калужской", откуда можно перейти на "Воронцовскую", клиенты Tele2 скачали на 28% больше трафика, чем в период с 22 по 28 февраля. На "Авиамоторной" и на "Проспекте Вернадского" абоненты пользовались мобильным интернетом на 25% активнее, чем на "Севастопольской" - на 24%", - добавили в пресс-службе оператора.

Кроме того, как сообщили в Tele2, в первый день запуска движения в среду 1 марта на всей БКЛ трафик на Кольцевой линии снизился на 8% по сравнению со средой неделей ранее, сократился трафик также и на участках от запущенных станций до центральных. На отрезке от "Сокольников" до "Охотного ряда" скачали на 13% меньше трафика, от "Рижской" до "Китай-города" - на 5%, от "Текстильщиков" до "Китай-города" - на 4%.

ТАСС также направил запрос в пресс-службы "Мегафона" и МТС.

Президент Рoссии Владимир Путин 1 марта пo видеосвязи дал старт движению по всей Большой кольцевой линии мoсковского метрo.