Росстандарт утвердил требования к напиткам на растительной основе

Документ запрещает использовать в наименовании напитков из зерна, орехов и кокоса терминов, относящихся к продукции животного происхождения

МОСКВА, 9 марта, /ТАСС/. Росстандарт утвердил стандарт к напиткам на растительной основе - из зерна, орехов, кокоса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт Российской Федерации "Напитки на растительной основе (из зерна, орехов, кокоса). Общие технические условия", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росстандарте, в последние годы в Российской Федерации, как и во всем мире, зафиксирован стремительный рост рынка пищевых продуктов, изготовленных из растительного сырья, но по своим органолептическим, а иногда и физико-химическим характеристикам, имитирующим традиционную пищевую продукцию животного происхождения.

"Напитки, изготовленные на основе зерна, орехов, кокоса и (или) продуктов их переработки, содержат полезные природные вещества и позиционируются как продукты здорового питания, что важно в свете реализации Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в рамках Национального проекта "Демография". Однако, несмотря на уже фактическое присутствие на рынке и в рационе потребителей такой продукции, единые документы, устанавливающие требования к ней, до сих пор отсутствовали, чем зачастую пользовались недобросовестные производители продукции, производя некачественный продукт и/или вводя потребителя в заблуждение указанным в маркировке наименованием продукта с использованием терминов в области продукции животного происхождения", - подчеркивается в сообщении.

В Росстандарте отметили, что новый ГОСТ распространяется на напитки на растительной основе, изготовленные из зерна, орехов, кокоса, продуктов их переработки, помещенные в герметично укупоренную потребительскую упаковку и предназначенные для непосредственного употребления в пищу.

В соответствии с ГОСТом наименование продукта образуется путем соединения термина "напиток на растительной основе" и информации об используемом виде зернового, орехового, кокосового сырья. Например, "напиток на растительной основе из сои" или "напиток на растительной основе из кокоса и риса".

Возможность использования в наименовании напитков на растительной основе терминов, относящихся к продукции животного происхождения, документом не предусмотрена, добавили в ведомстве.