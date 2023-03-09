"Тинькофф" второй раз отменил выплату купона по бессрочному выпуску долларовых евробондов

Выплаты по бумагам производятся каждые три месяца, 20 марта банк должен был выплатить по нему $9 млн

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Тинькофф банк" отменил еще одну выплату по бессрочному выпуску долларовых евробондов, которая должна была состояться 20 марта 2023 года, следует из сообщения компании-эмитента TCS Finance D.A.C.

"Тинькофф" разместил бессрочный выпуск субординированных еврооблигаций на $600 млн в 2021 году. Выплаты по бумагам производятся каждые три месяца, текущая ставка по купону - 6%. 20 марта банк должен был выплатить по нему $9 млн.

Ранее "Тинькофф" объявил об аннулировании выплаты процентов по бессрочному выпуску долларовых евробондов на $300 млн со ставкой по купону в 11,002%. Выплата по нему должна была состояться 15 марта 2023 года.

Тогда в кредитной организации ТАСС пояснили, что возможность отмены выплаты предусмотрена документацией.

25 февраля ЕС ввел санкции против трех российских банков, в том числе и "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. В "Тинькофф" сообщили, что санкции не окажут существенного влияния на его работу, банк готовился к ограничениям. Активы "Тинькофф инвестиций" в течение трех недель бесшовно для клиентов банк переведет в новую неподсанкционную компанию.

TCS Finance D.A.C. - структурная организация холдинга, которая занимается выпуском долговых ценных бумаг для группы компаний "Тинькофф". Акции TCS Finance D.A.C не принадлежат группе "Тинькофф".