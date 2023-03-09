В индустриальном парке "Богандинский" под Тюменью разместят 35 заводов

В настоящее время на территории парка уже находятся девять компаний-резидентов

ТЮМЕНЬ, 9 марта. /ТАСС/. Тюменский индустриальный парк "Богандинский" станет площадкой размещения 35 заводов. Общий объем инвестиций в парк на первом этапе составит около 6 млрд рублей, сообщили в четверг в пресс-службе департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

"Индустриальный парк "Богандинский" готов к размещению 35 заводов. Сейчас на площадке работают следующие импортозамещающие предприятия: компания "Инновационные технологии" создает сухие смеси для глушения скважин; ООО "Армкреп" - композитные материалы, необходимые в строительстве; "НТЦ Энергосбертех" производит упаковку и ложементы", - говорится в сообщении.

Как отметила гендиректор агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, общий объем инвестиций в парк на первом этапе составит порядка 6 млрд рублей, на данный момент объем инвестиций от резидентов составляет более 600 млн рублей, создано более 150 рабочих мест.

Весной текущего года в Богандинском начнется строительство заводов по выпуску огнестойких полимерных труб, модульных домов и строительных вагонов-бытовок. Индустриальный парк предоставит следующие преференции для бизнеса: готовая площадка с коммуникациями, налог на имущество 0%, региональная ставка налога на прибыль 14%, аренда земли от 1 рубля за 1 га.

Индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга России. Всего на территории парка уже находятся девять компаний-резидентов. Площадь "Богандинского" - 267,9 га, здесь разместятся как средние, так и крупные предприятия.