FT: США призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать поставки российской нефти

Газета пишет, что сотрудники Минфина проводили встречи с представителями таких крупных международных компаний, как Trafigura и Gunvor

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Власти США непублично призвали крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть, в отношении которой действует потолок цен. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщила в четверг на своем сайте британская газета Financial Times.

"Американская сторона активно поощряла нас <...> к возобновлению перевозок нефти [российского происхождения]", - заявил источник издания в одной из компаний, специализирующихся на торговле нефтью и нефтепродуктами.

Financial Times пишет, что сотрудники Минфина США проводили встречи с представителями таких крупных международных трейдеров, как Trafigura и Gunvor, заверив их, что они не будут нарушать введенные Западом ограничения, если увеличат объемы операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами. Как указывает издание, таким образом в Вашингтоне пытаются обеспечить стабильность глобальных поставок нефти. Кроме того, участие крупных перевозчиков в операциях с ней должно позволить западным странам лучше понимать структуру российского экспорта.

Издание указывает, что такие встречи проходили в последние недели, в том числе в кулуарах энергетической конференции Ceraweek в американском Хьюстоне (штат Техас). Собеседники газеты отмечали, что крупные трейдеры, многие из которых в последнее время свели к минимуму операции с российской нефтью, могут считать неоправданными риски, связанные с этим направлением деятельности.

"Отдельные компании должны принимать самостоятельные решения. Наша цель - донести информацию том, что разрешено в рамках системы ограничения цен", - заявил газете представитель администрации президента США Джо Байдена.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.