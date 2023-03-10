В Псковской области разрабатывают новый инвестиционный стандарт

Некоторые его элементы уже действуют в регионе, отметил губернатор Михаил Ведерников

ТАСС, 9 марта. Обновленную систему поддержки новых инвестиционных проектов разрабатывают в Псковской области. Стандарт состоит из пяти элементов, часть из которых уже внедрили в регионе, сообщает пресс-служба правительства области по итогам заседания инвестсовета, который провел в четверг губернатор Михаил Ведерников.

"Стандарт состоит из пяти элементов. Несколько из них в Псковской области уже внедрены и действуют. Так, работает региональный совет по инвестициям. В соответствии с новым стандартом его функционал будет дополнен. Также в Псковской области действует Фонд инвестиционного развития. Будет усовершенствован инвестиционный портал и интерактивная инвестиционная карта Псковской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все это позволит улучшить взаимодействие между инвесторами и исполнительными органами власти области. В процессе разработки и согласования находятся инвестиционная декларация Псковской области, свод инвестиционных правил региона.

"Путь непростой, но мы уверены, что в контакте с уполномоченными бизнес-сообществами и федеральными органами власти проведем всю работу успешно", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева.

Как уточнили в пресс-службе, губернатор поручил при разработке нормативных документов учесть региональную специфику, обсудить изменения с бизнес-сообществом. Он подчеркнул, что утвердить все документы необходимо в нормативные сроки.

О поддержке проектов

В ходе совещания рассмотрели три заявки от инвесторов. Принято решение о заключении инвестсоглашения с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Исса" о реализации проекта по развитию молочного животноводства. Как отметила представитель организации Оксана Нани, предприятие в настоящее время реализовало первую очередь инвестпроекта в размере более 100 млн рублей, показатели развития производства соответствуют экономической модели, которая представлена в проекте. Реализация второй очереди рассчитана до 2027 года.

"Положительное заключение совета получило предприятие "Реал" в рамках проекта по производству сыпучих материалов путем мокрой сортировки для увеличения объемов и качества выпускаемой бетонной продукции. Предполагается, что организация получит государственную поддержку в виде налоговых льгот", - отмечается в сообщении.

Также рассмотрена заявка псковского приюта для животных "Шанс" на предоставление в дальнейшую аренду земельного участка в городе Пскове. Руководитель организации Мария Величко рассказала, что существующих мощностей не хватает для полноценного размещения животных. Для развития базы приюта "Шанс" привлекает федеральные, региональные и муниципальные гранты.