Россияне в 2022 году совершали по 7 млн платежей через Mir Pay в сутки

В НСПК также отметили, что по итогам 2022 года российскими банками было выдано 68 млн карт "Мир"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Более 140 банков подключились к сервису Mir Pay по итогам 2022 года, когда для россиян из-за санкций стали недоступны Apple Pay и Google Pay, при этом пользователи российского сервиса совершали порядка 7 млн платежей в сутки. Об этом ТАСС сообщил оператор платежной системы "Мир" Национальная система платежных карт (НСПК).

"В 2022 году пользователи устройств на базе ОС (операционных систем - прим. ТАСС) Android с картами "Мир" могли продолжать расплачиваться за покупки смартфоном благодаря Mir Pay, собственному сервису платежной системы "Мир". По итогам прошлого года к нему подключились более 140 банков, а количество платежей, которые с помощью Mir Pay совершали держатели карт "Мир", составляло порядка 7 млн в сутки. В декабре ряд банков начал внедрять для своих клиентов возможность платить с Mir Pay не только в офлайн, но и в онлайн-магазинах", - говорится в сообщении.

В НСПК также отметили, что по итогам 2022 года российскими банками было выдано 68 млн карт "Мир". По состоянию на 1 января 2022 эмиссия национальных платежных карт составляла 113 млн, на 1 января 2023 этот показатель достиг 182 млн карт. Рост более чем на 60% произошел после ухода международных платежных систем с российского рынка в марте 2022 года.

Развитие Системы быстрых платежей (СБП), которым НСПК занимается совместно с Банком России, оставалось важным направлением работы в 2022 году. Помимо роста числа межбанковских переводов по номеру телефона, пользователей СБП также начали осваивать платежи по QR-коду и платежной кнопке для онлайн-покупок. По данным НСПК, за четвертый квартал через СБП было оплачено 163 млн покупок на 315 млрд рублей, платить за покупки таким способом пробовали уже более 29 млн россиян. "По итогам четвертого квартала 2022 года число торгово-сервисных предприятий (ТСП), принимающих оплату по СБП выросла до 559 тыс. точек. Для сравнения - по итогам четвертого квартала 2021 года их число составляло 122 тыс. предприятий. Среди ТСП, принимающих оплату таким способом, не только малый и средний бизнес, но и крупнейшие маркетплейсы, федеральные и региональные торговые сети, и даже московское метро, в котором с июня 2022 в кассах Большой кольцевой линии начали принимать платежи по СБП", - отметили в сообщении

Там также отметили, что по итогам 2022 года в новом проекте "Карта жителя региона" смогли поучаствовать жители 29 регионов РФ, а в 20 регионах прошли транспортные акции платежной системы "Мир", благодаря которым местные жители могли оплачивать проезд в общественном транспорте со скидками. "НСПК также поддерживала новые механики оплаты проезда (запуск Face Pay и скидка в московском метро при таком способе оплаты проезда). Продолжала масштабироваться и развиваться транспортная процессинговая платформа (ТПП), благодаря которой в общественном транспорте можно организовать оплату проезда с помощью карт "Мир" и международных платежных систем, а также мобильных платежных сервисов. К концу 2022 года было реализовано 20 проектов на базе ТПП в 18 регионах страны", - добавили в сообщении.