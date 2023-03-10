Бизнес-омбудсмен считает необходимым отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил вывести из-под уголовной ответственности картельные сговоры на товарных рынках.

"Мы ознакомились с предложениями Российского союза промышленников и предпринимателей по изменению уголовного и уголовно-процессуального законодательства. <...> Однако хотелось бы дополнить перечень темой, которая пока что не затронута", - сказал Титов журналистам.

"Мы предлагаем частично декриминализовать статью 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). А именно - отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности", - сказал бизнес-омбудсмен.

По статистике ФАС, приведенной Титовым, 95% всех выявляемых картелей - это сговоры на торгах, и лишь остальные 5% - сговоры на товарных рынках. "Картели на товарных рынках - это экономическое правонарушение, которое (в отличие от сговора на торгах) не наносит существенный вред государству, не приводит к срыву национальных проектов, а лицо, совершившее его, не нуждается в изоляции от общества. Стоимость на товарных рынках (за исключением социально значимых товаров) достаточно эффективно регулируется самим рынком. Так что уголовные санкции за данный вид правонарушений избыточны. Картели на товарных рынках могут и должны пресекаться исключительно экономическими санкциями", - заключил бизнес-омбудсмен.