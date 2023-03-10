Роспотребнадзор может обязать маркетплейсы проверять продавцов и товар

В Wildberries "Известиям" заявили, что предложенная мера избыточна, поскольку она повысит нагрузку на интернет-площадки, но не решит проблему продажи продукции сомнительного качества

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре обсуждают введение проверки маркетплейсами продавцов и товаров для борьбы с продажей контрафактной продукции. Об этом в пятницу со ссылкой на Роспотребнадзор сообщают "Известия".

"Во многих случаях речь идет об очевидных нарушениях, которые не требуют контрольных закупок и экспертиз. Например, на товаре нет информации или она недостоверна, бывают случаи, когда продукция содержит запрещенные компоненты и многое другое. Агрегаторы могут отсеивать таких поставщиков и изделия", - рассказал "Известиям" член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Он обратил внимание, что некоторые иностранные правообладатели, ранее самостоятельно контролировавшие ситуацию и пресекавшие продажи контрафакта, ушли из России, а работа надзорных органов ограничена из-за моратория на госпроверки. Поэтому логично установить к площадкам единые требования по контролю за поставщиками продукции и ассортиментом, добавил Павлов. Он отметил, что компании могут использовать государственные информационные системы, такие как ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр сертификатов и деклараций, систему маркировки.

В Минпромторге "Известиям" заявили, что бизнес сам должен взять на себя новые обязанности, а площадки не должны допускать реализацию товаров с нарушениями и контрафакта. Кроме того, крупнейшие маркетплейсы уже поддержали эту идею, отметили в министерстве. "Минпромторг поддерживает инициативы, которые направлены на "обеление" рынка, в том числе с использованием системы "Честный знак". Система маркировки товаров - один из наиболее эффективных инструментов противодействия незаконному обороту промышленной продукции", - отметили в Минпромторге. В Центре развития перспективных технологий изданию уточнили, что инициатива не отразится на стоимости товаров на маркетплейсах.

В Wildberries "Известиям" ответили, что предложенная мера избыточна, поскольку она повысит нагрузку на интернет-площадки, но не решит проблему продажи продукции сомнительного качества. Недобросовестные предприниматели все равно будут искать каналы для продажи товара, добавили в компании. В Ozon изданию рассказали, что компания формирует динамический список важных для покупателей брендов, а маркетплейс уже просит предоставить документы по таким товарам, подтверждающие их качество и оригинальность. Площадка также запрашивает документы на продукцию чувствительных категорий - питание для детей, витамины, БАДы и другие, отметили в Ozon.

В "Яндекс маркете" следят за появлением контрафакта, и компания использует автоматические системы, которые формируют гипотезу о подозрительности товара или продавца, после чего площадка проводит проверку, сообщили газете в компании.