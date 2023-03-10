Разработка компьютерного ПО лидировала по приросту нового бизнеса в 2022 году в России

В этой нише появилось на 42% больше новых ИП и ООО, чем годом ранее, сказано в исследовании Сбера

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сфера разработки компьютерного ПО и сопутствующих услуг стала лидером по приросту регистраций нового бизнеса в 2022 году, говорится в исследовании Сбера (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Разработки компьютерного ПО и сопутствующих услуг стала лидером по приросту регистраций бизнеса в 2022 году: в этой нише появилось на 42% больше новых ИП и ООО, чем годом ранее", - указывается в исследовании. В топ-5 также вошли растениеводство и животноводство (+36%), операции с недвижимым имуществом (+4%), предоставление продуктов питания и напитков (+1%) и розничная торговля (+0,5%).

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт.

Наибольший прирост регистраций бизнеса в 2022 году отмечен в Краснодарском крае: количество новых ИП и ООО здесь увеличилось на 30% год к году. На втором месте Ханты-Мансийский АО - Югра (+19%), на третьем - Москва (+17%), на четвертом - Ростовская область (+12%) и на пятом - Алтайский край (+10%). Чтобы исключить эффект низкой базы, в рейтинг были включены субъекты РФ, где за год открылось более 1000 новых бизнесов.

По словам директора дивизиона "малый и микро бизнес" Сбербанка Алексея Шашкина, в 2022 году россияне в возрасте от 18 до 35 лет составили 47% от общего количества тех, кто зарегистрировал бизнес.

В ходе исследования Сбер проанализировал динамику регистраций 130 тыс. ИП и ООО через свой онлайн-сервис "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета", созданный при участии дочерней компании "Деловая среда".