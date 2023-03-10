Парламент Японии одобрил кандидатуру Кадзуо Уэды на пост главы ЦБ

Аналогичное решение днем ранее приняли депутаты нижней палаты парламента

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии одобрила представленную правительством кандидатуру экономиста Кадзуо Уэды на пост главы Банка Японии (центробанка), который сменит 9 апреля на этой должности главного сторонника сверхмягкой денежной политики Харухико Куроду. Голосование прошло в пятницу.

9 марта аналогичное решение приняли депутаты нижней палаты парламента.

Внимание мировых финансовых рынков приковано к следующему главе ЦБ Японии, поскольку перед ним будет стоять задача преодоления негативных последствий масштабного смягчения денежно-кредитной политики за последние 10 лет, в течение которых центробанком руководит Курода.

Некоторые наблюдатели полагали, что ЦБ может постепенно свернуть нынешний курс, однако Уэда уже заявил, что считает необходимым продолжать нынешнюю денежно-кредитную политику, поскольку главная цель Банка Японии в достижении стабильной инфляции в 2% еще не достигнута. Рост цен в последние месяцы значительно превышает этот показатель, однако, как считают в регуляторе, этот показатель нестабильный и будет снижаться.