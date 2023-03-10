В Белоруссии появится единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей

По словам главы государства Александра Лукашенко, предприятия жалуются на долгие сроки предоставления финансирования банками, недостаточную помощь в поиске маршрутов платежей, которые осложнены из-за санкций

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей.

"Надо создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей", - сказал Лукашенко на заседании Совета министров в пятницу, его цитирует агентство БелТА. По словам главы государства, предприятия жалуются на долгие сроки предоставления финансирования банками, недостаточную помощь в поиске маршрутов платежей, которые осложнены из-за санкций. "Первая [претензия] - недостаточная помощь банков в поиске маршрутов платежей, хромает даже консультационная поддержка. Вторая - затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок, - сказал президент. - При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате".

Он обратился к председателю правления Национального банка Павлу Каллауру: "Я предупреждаю вас, Павел Владимирович. У нас банковская система как будто государство в государстве. Этого быть не должно. Предприятия не могут ждать неделями и месяцами, пока их заявку одобрят или завернут". По словам Лукашенко, банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса на кредиты. При этом он отметил, что каждый шаг властей "сегодня должен быть выверен и просчитан, все должны видеть перспективу и действовать стратегически, тогда наступивший 2023 год станет еще одним шагом развития".