Технологическая инфраструктура центра цифровой криптографии России заработает в 2024 году

По словам замглавы Минцифры Александра Шойтова, в наблюдательный совет учреждения войдут само министерство, ФСБ и Минпромторг

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 марта. /ТАСС/. Технологическая инфраструктура национального технического центра цифровой криптографии, который был учрежден в декабре 2022 года, должна заработать в конце 2024 года. Об этом заявил журналистам заместитель главы Минцифры РФ Александр Шойтов в ходе форума "Кадры и образование по ИБ в России: настоящее и будущее".

"АНО "Национальный технический центр цифровой криптографии" учрежден 29 декабря 2022 года. Сейчас идет создание ее технологической инфраструктуры и набор персонала. Фактически организация учреждена, вся технологическая инфраструктура полноценно заработает, по планам - конец 2024 года. Насколько раньше мы успеем, к концу этого года или к середине 2024 - сложно сказать. Определенные функции он уже выполняет и будет их наращивать", - сообщил Шойтов.

В наблюдательный совет центра войдет Минцифры, ФСБ и Минпромторг, уточнил Шойтов.

"Для этого она [АНО] и создается, в том числе для того, чтобы собрать различные регуляторы и заинтересованные органы", - заключил заместитель главы Минцифры.

Ранее в октябре 2022 года Шойтов сообщил, что министерство прорабатывает проект создания Национального технологического центра по цифровой криптографии. По планам, компания должна обеспечивать частно-государственное взаимодействие и развивать технологии криптографии. "Ведомости" со ссылкой на федеральный проект версии "Информационная безопасность" от 2021 года также писали, что на создание центра внедрения методов современной криптографии до 2024 года будет выделено 11,5 млрд рублей.