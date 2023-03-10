США и ЕС начнут переговоры по договору о минералах для батарей электромобилей

Американский лидер Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обсудят сроки завершения переговоров о торговых пошлинах США на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов и Евросоюз объявят в пятницу о начале переговоров по соглашению, которое затронет критически важные полезные ископаемые, необходимые для производства аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщил в четверг на телефонном брифинге, посвященном приезду в Вашингтон председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, представитель американской администрации высокого ранга.

По словам чиновника, по итогам ее встречи с президентом США Джо Байденом будет объявлено о "запуске переговоров по соглашению о критически важных полезных ископаемых" для производства аккумуляторов электромобилей. Брюссель и Вашингтон в рамках такого рода консультаций также будут обсуждать необходимые субсидии, льготы и стимулирование для перехода к экологически чистой энергетике. "Мы хотим гарантировать, чтобы торговля между Соединенными Штатами и Европой важнейшими полезными ископаемыми осуществлялась по самым высоким стандартам", - указал представитель администрации.

США и ЕС, продолжил чиновник, намерены создать "устойчивые и надежные цепочки поставок, особенно критически важных полезных ископаемых для аккумуляторов электромобилей". Они также намерены увеличить объем инвестиций на разработку технологий для перехода к экологически чистой энергетике. Чиновник добавил, что Брюссель и Вашингтон хотят максимально тесно сотрудничать в этой сфере, "максимизировать количество рабочих мест [в ней] по обе стороны Атлантики".

Представитель американской исполнительной власти пояснил, что переговоры пока будут ограничены только критически важными полезными ископаемыми, необходимыми для аккумуляторов электромобилей. Он отказался приводить какие-либо детали консультаций, выразив надежду на то, что соглашение в итоге будет достигнуто.

Чиновник также добавил, что Байден и фон дер Ляйен обсудят сроки завершения переговоров об американских торговых пошлинах на сталь и алюминий.