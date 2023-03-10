Red Wings с 28 марта возобновит авиарейсы из Махачкалы в Бишкек

Полеты будут осуществляться раз в неделю

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с 28 марта возобновляет прерванные в сентябре 2022 года рейсы из Махачкалы в Бишкек (Киргизия). Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-секретарь махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Из аэропорта Махачкала им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана с 28 марта возобновляется авиасообщение с Бишкеком. Рейсы были прерваны в сентябре прошлого года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, полеты по этому направлению Red Wings будет выполнять один раз в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100.

"Расписание рейсов Махачкала - Бишкек - по вторникам вылет из аэропорта Махачкалы в 20:20 по мск (время полета 3 часа 05 минут). Бишкек - Махачкала - по средам, вылет из аэропорта Бишкека в 03:25 по местному времени (длительность полета 3 часа 30 минут)", - добавила она.