Сербские производители молока потребовали ввести защитные пошлины на сыры из ЕС

Они отметили, что "розничные торговые сети массово перестают покупать сыры от сербских производителей и переходят на закупку сыров от импортера"

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Сербские производители молока потребовали ввести пошлины на ввоз сыра из ЕС в республику. Письмо с требованиями и обоснованием своей позиции разослал журналистам в пятницу председатель Ассоциации производителей молочных продуктов крупнейшего сербского сельскохозяйственного региона Банат Вукашин Бачина.

"Розничные торговые сети ввозят сыры по €2,7 за 1 кг, что создает дополнительные проблемы для производства молока, так как молокозаводы не могут продавать свои продукты и у них остаются большие запасы. У Евросоюза избыток молока и молочных продуктов на рынке, так как они не импортируют их в Китай и Россию, чтобы защитить своих производителей, ЕС субсидирует импорт молока и сыров. <...> Молочные заводы вынуждены отсрочить оплату молока, а также задержать выплату заработной платы работникам. Также молочные заводы будут вынуждены отменить закупку молока. Во избежание всего вышеперечисленного мы, производители молока, требуем от правительства Республики Сербия как можно скорее ввести налог на импорт сыра от 330 динаров за 1 кг (€2,7) и защитить этим ходом производителей молока, работников молокозаводов и сами молокозаводы. Граждане Сербии должны пить молоко и есть сыр, произведенный в Сербии, а не импортированный из ЕС", - говорится в письме.

Сербские производители молока отметили, что "розничные торговые сети массово перестают покупать сыры от сербских производителей и переходят на закупку сыров от импортера".

"Государство должно ограничить маржу на молочную продукцию. Производители, переработчики и конечные потребители в настоящее время в Сербии находятся в бедственном положении", - сказано в письме.