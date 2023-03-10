"Мосэнерго" решило не раскрывать финансовые результаты по МСФО за 2022 год

Энергокомпания объяснила такое решение риском введения ограничительных мер со стороны иностранных государств

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") не будет раскрывать финансовую отчетность по МСФО за 2022 год, сообщила компания.

Энергокомпания объяснила такое решение тем, что "существует риск введения мер ограничительного характера против компании, а также лиц, входящих в состав органов управления "Мосэнерго" со стороны иностранных государств". Компания при этом ссылается на постановление правительства РФ от 12 марта 2022 года.

В последний раз "Мосэнерго" публиковало финансовые результаты по итогам первого квартала 2022 года. Чистая прибыль компании в первом квартале 2022 года выросла на 38,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, до 13,1 млрд рублей.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,8 тыс. Гкал ч. Электростанции ПАО "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".