Эксперт спрогнозировал уровень урожая зерна в России в 2023 году

Он может составить порядка 120 млн тонн, считает руководитель комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Петр Чекмарев

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Урожай зерна в России в 2023 году может быть в районе 120 млн тонн, для этого необходимо засеять все запланированные посевные площади. Такую точку зрения в ходе конференции "Российское растениеводство. Весна 2023" высказал руководитель комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Петр Чекмарев.

"Для того, чтобы следующий год был успешным, нам необходимо засеять в первую очередь те посевные площади, которые запланированы, и получить хотя бы урожай порядка 120 млн тонн, это был бы очень большой успех для этого года", - сказал он.

Чекмарев отметил, что в этом году по семенам в целом проблем нет. Согласно его оценке, у аграриев также нет проблем с удобрениями и средствами защиты растений. Одним из главных рисков посевной кампании он назвал цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

"Я вижу, что у многих хозяйств просто не будет возможности закупить в достаточном количестве горюче-смазочных материалов к середине или к концу посевной. В начале посевной кое-что запасут, а вот дальше завершить посевную может не хватить горюче-смазочных материалов, тогда, конечно, площади могут быть снижены", - считает эксперт.

В то же время, по его мнению, урожайность зерновых в этом году снизится не только в России, но и во всем мире, в связи с чем цены на продукцию вырастут, а потребность в зерне увеличится. Среди других трудностей он назвал недостаточную подготовку почвы к проведению весенних полевых работ в некоторых регионах и недостаток кадров, а также внешнеполитические и социальные риски.