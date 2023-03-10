СТМ планирует построить 90 односекционных вагонов для Краснодара

Холдинг в июле 2022 года подписал концессионное соглашение по вопросам социально-экономического развития с властями Кубани

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Холдинг "Синара - транспортные машины" планирует поставить 90 односекционных трамвайных вагонов для Краснодара. Об этом сообщил ТАСС глава компании Виктор Леш.

"СТМ с Усть-Катавским вагоностроительным заводом планируют заключить очередной контракт. Это более 90 вагонов в односекционном исполнении. Будем дальше развивать с ним сотрудничество", - сказал он.

В июле 2022 года "Синара - транспортные машины" и власти Кубани заключили концессионное соглашение по вопросам социально-экономического развития. Документ в том числе предусматривает сотрудничество при развитии общественного транспорта Краснодара.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.