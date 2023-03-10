Срок службы британских АЭС "Хейшэм-1" и "Хартлпул" продлили на два года

Это поможет обеспечить энергетическую безопасность Соединенного Королевства, отметил управляющий директор генерирующего подразделения EDF Мэтт Сайкс

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. АЭС "Хейшэм-1" и "Хартлпул" на севере Англии будут работать до весны 2026 года - на два года дольше, чем планировалось, для обеспечения энергетической безопасности. Об этом сообщила в пятницу газета The Times.

Изначально обе АЭС хотели закрыть в 2014 году из-за опасений разрушения графитовых кирпичей. Впоследствии дату закрытия перенесли на 2024 год. Однако после инспекции в 2022 году специалисты французской энергетической корпорации EDF пришли к выводу, что "станции смогут вырабатывать электроэнергию в течение более длительного срока при соблюдении строгих стандартов".

"Дата закрытия [АЭС] перенесена на март 2026 года", - цитирует газета заявление EDF, управляющей двумя станциями уже 14 лет. "Это решение поможет обеспечить энергетическую безопасность Соединенного Королевства в непростые времена", - отметил управляющий директор генерирующего подразделения компании Мэтт Сайкс.

"Хейшэм-1" и "Хартлпул" производят до 4% энергии, потребляемой в Соединенном Королевстве в дни пиковых нагрузок. Как предупреждают эксперты, с учетом планируемого закрытия всех угольных электростанций страны Великобритания может оказаться без значительной части своих резервных энергетических мощностей зимой 2024-2025 годов.