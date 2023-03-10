Ипотечный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти за 2022 год вырос на 16%

Его размер составил более 265,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ипотечный портфель банка ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленобласти вырос на 16% за 2022 год и превысил 265,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кредитной организации в пятницу.

"Розничный кредитный портфель ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2022 года увеличился на 10,7% и составил 424 млрд рублей. Основным драйвером роста выступила ипотека (плюс 16%). Ипотечный портфель банка в двух регионах по итогам года превысил 265,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего за прошедший год ВТБ выдал в Петербурге и Ленинградской области более 15 тыс. ипотечных кредитов на сумму 91,5 млрд рублей.

Как отмечают в ВТБ, на итоговые показатели повлияли программы господдержки, в рамках которых проведено 80% ипотечных сделок, что в два раза превышает долю льготных программ в выдачах за 2021 год. Выдано более 6,5 тыс. кредитов на сумму 34,7 млрд рублей по "Ипотеке с господдержкой - 2020". По программе "Семейная ипотека" выдано около 5,6 тыс. кредитов на 34,5 млрд рублей. Более 1,3 млрд рублей выдано по IT-ипотеке.

Портфель автокредитов составил 11 млрд рублей. ВТБ выдал около 4 тыс. кредитов на сумму 6 млрд рублей. Наибольшей популярностью у заемщиков пользовались автомобили Hyundai, Kia, Haval, Lada и Volkswagen.

Портфель потребительских кредитов увеличился до 136 млрд рублей. По итогам 2022 года банк выдал более 87 тыс. кредитов наличными на сумму около 60 млрд рублей. Объем портфеля кредитных карт вырос на 8% и достиг 11,6 млрд рублей.