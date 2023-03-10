В некоторых районах Киева ввели стабилизационные отключения света

В компании "Укрэнерго" сообщили, что отключения энергоснабжения действуют в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Стабилизационные отключения света введены в некоторых районах Киева. Об этом сообщили в пятницу в украинском энергохолдинге "ДТЭК".

"В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения", - отмечается в Telegram-канале компании.

В пятницу утром глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Киеве отключения электричества отсутствуют, а водоснабжение обеспечивается в штатном режиме.

В компании "Укрэнерго" сообщили, что отключения энергоснабжения действуют в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

В ночь на четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а украинский энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС. По информации компании "Укрэнерго", отключения электроэнергии происходили в Житомирской, Одесской и Харьковской областях.