Завод "Микрон" работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов

В пресс-службе АО "Микрон" сообщили, что поставки идут по графику

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Завод "Микрон" по производству микросхем работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов, их производство и поставки идут по графику, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Микрон".

"Рост спроса требует постоянного развития производства и перенастройки техпроцессов. Производство и поставки чипов для загранпаспортов идут по графику, завод работает круглосуточно, в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Гознак сообщил, что говорить о производстве загранпаспортов нового образца в обычном режиме пока рано, на данный момент ведомство изготавливает и персонализирует биометрические загранпаспорта по полученным ранее заявкам.

2 февраля 2023 года прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен. Приостановка была связана с высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем "Микрон" нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы. Ожидалось, что выдача заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца.