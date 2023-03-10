Продажи электромобилей Evolute в феврале увеличились в 2,3 раза

В компании "Моторинвест". сообщили, что более четверти всех купленных в феврале новых электрокаров пришлось на отечественный бренд

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Продажи электромобилей отечественного бренда Evolute в феврале увеличились в 2,3 раза (на 131%) по сравнению с показателем за январь и составили 143 автомобиля. Об этом говорится в сообщении компании "Моторинвест".

"Более четверти (26%) всех купленных в феврале новых электрокаров пришлось на отечественный бренд. По данным АО "Паспортный промышленный консалтинг", на регистрационный учет встало 143 электрокара Evolute, что на 131% больше показателя предыдущего месяца", - говорится в сообщении.

Всего за первые два месяца 2023 года было продано 205 электромобилей Evolute.

По результатам 2022 года объем продаж электромобилей Evolute составил 452 авто (компания начала продажи первых авто в октябре 2022 года). Объем производства электрокаров по итогам 2022 года составил 1,7 тыс. авто. В этом году "Моторинвест" планирует произвести 10 тыс., продать - более 6 тыс. электромобилей Evolute.