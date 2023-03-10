В ТПП спрогнозировали рост турпотока в России в 2023 году до допандемийных показателей

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин сообщил, что по итогам 2022 года туристический поток в стране достиг 62 млн человек

КЕМЕРОВО, 10 марта. /ТАСС/. Туристический поток в России по итогам 2022 года достиг 62 млн человек, что на 8% больше показателей прошлого года. Как сообщил в пятницу журналистам председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, в 2023 году число отдыхающих в России догонит и, скорее всего, превысит допандемийные показатели.

"Тенденции абсолютно понятны: 62 млн [туристов] за прошлый год, это плюс 8% к предыдущему году. В 2019 году было 65 млн, можно сказать, что в этом году мы догоним и, скорее всего, перегоним [допандемийные показатели]", - сказал Барзыкин в режиме видео-конференц-связи на пресс-конференции "Событийный туризм в России: тренды и прогнозы".

Он отметил, что на турпоток серьезно влияет приостановка деятельности 11 аэропортов на юге страны. "Проблемы с транспортной логистикой серьезно будут влиять и на майские праздники, и на сезон, хотя Крым активно бронируется, причем активнее, чем в прошлом году", - сказал эксперт.

По его словам, ограничения на юге России привели к диверсификации туризма по стране в целом. "Появились новые перспективные регионы, и это компенсировало потери Крыма и Краснодарского края", - уточнил он. Также стали активно развиваться менее популярные виды туризма. "Включились с прошлого года речные круизы - это более 1,5 тыс. маршрутов, 25 туристических поездов по стране, которые великолепно себя показали", - уточнил Барзыкин.