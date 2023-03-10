Энергоснабжение Житомира и Харькова восстановят в течение недели

В "Укрэнерго" ранее сообщили, что отключения света действуют в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры Житомира и Харькова займет около недели. Об этом в пятницу сообщил исполнительный директор украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук.

"На сегодняшний день самая сложная ситуация в Житомире - там очень сильно повреждена инфраструктура и нет возможности обеспечить потребителей - и в Харькове. В Харькове были, к сожалению, повреждены две подстанции, использующиеся для передачи электроэнергии. Количество электроэнергии, подающееся в Харьков, значительно ограничено", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

На вопрос о сроках восстановления энергоснабжения этих городов Сахарук ответил, что это будет сделано "в течение недели", не раньше.

В компании "Укрэнерго" в пятницу сообщили, что отключения света действуют в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

В ночь на четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС.