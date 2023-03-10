NYT: европейские страны сильно зависят от российского атомного сектора

По этой причине большинство стран не поддерживают санкции против госкорпорации "Росатом", отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Энергетика Евросоюза сильно зависит от российского атомного сектора, поэтому западные страны выступают против санкций в этой отрасли. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее данным, после начала конфликта на Украине европейским странам было проще найти замену российским нефти и газа, чем отказаться от сотрудничества с Москвой в атомной энергетике. Как отмечает издание, Россия играет решающую роль в энергетической сфере Европы, поэтому большинство стран не поддерживают санкции против российской госкорпорации "Росатом".

Отказ от российской атомной промышленности будет сильным ударом для западных экономик, так как цепочка поставок в атомной сфере крайне сложна, а создание новой будет стоить дорого и займет годы, пишет газета.

Ранее Польское агентство печати информировало, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций ЕС против российской атомной энергетики.

Введение санкций против российской атомной энергетики является на данный момент основным требованием украинской стороны. Эта мера также была одним из условий Польши во время согласования десятого пакета санкций против РФ.