10 марта, 11:30

El Pais: Ford планирует сократить свыше 1,1 тыс. работников на заводе в Испании

В компании объяснили это реструктуризацией своей деятельности в Европе

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Автомобилестроительная компания Ford планирует сократить более 1,1 тыс. сотрудников на заводе в испанском населенном пункте Альмусафес (автономное сообщество Валенсия). Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, руководство предприятия объявило о данном решении профсоюзам. Компания пояснила такой шаг реструктуризацией своей деятельности в Европе в связи с переходом на производство электромобилей.

В Ford заверили, что будут работать с профсоюзами конструктивным образом, чтобы "свести к минимуму влияние этого решения на сотрудников, их семьи и местное сообщество".

В настоящий момент на заводе в Альмусафесе работают около 5,8 тыс. человек. 

Теги:
Испания
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