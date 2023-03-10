"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы

Из офиса сотрудникам нужно будет работать два - три дня в неделю

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Яндекс" перевел своих сотрудников на гибридный режим работы, из офиса сотрудникам нужно будет работать два - три дня в неделю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников "Яндекса". Из офиса нужно будет работать два - три дня в неделю", - сказали в компании.

При этом сотрудники смогут выбрать для работы любой из офисов "Яндекса" в России или международном хабе - Казахстан, Армения, Сербия или Турция. "Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим", - добавили в компании.