10 марта, 11:27

"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы

"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы
© Евгений Курсков/ ТАСС

Из офиса сотрудникам нужно будет работать два - три дня в неделю

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Яндекс" перевел своих сотрудников на гибридный режим работы, из офиса сотрудникам нужно будет работать два - три дня в неделю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников "Яндекса". Из офиса нужно будет работать два - три дня в неделю", - сказали в компании.

При этом сотрудники смогут выбрать для работы любой из офисов "Яндекса" в России или международном хабе - Казахстан, Армения, Сербия или Турция. "Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим", - добавили в компании. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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