Магазины Bershka могут открыться в России весной под новым названием

Новым названием может стать Ecru

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Магазины Bershka могут открыться в России под названием Ecru после обновления и редизайна весной этого года. Об этом ТАСС в пятницу сообщила руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова.

"Ранее компания вместе с покупателем (Daher - прим. ТАСС) объявляли о планах обновления и открытия, начиная с марта. Предполагалось постепенное открытие бывших магазинов компании Inditex в РФ. Так что все идет по плану. Магазины, ранее принадлежавшие Inditex, среди которых Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, открывает тот же партнер после обновления и редизайна", - сказала собеседница агентства.

По словам Антоновой, новым названием магазинов Bershka может стать Ecru. Планы по открытию обновленных магазинов ТАСС подтвердили в Союзе торговых центров. Изначально открытие обновленной Bershka под новым названием ожидалось в апреле-мае, рассказала ТАСС директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

В начале марта 2022 года группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции. В октябре компания, у которой насчитывалось более 500 магазинов в РФ, сообщила о соглашении по продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Среди наиболее известных брендов Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.