Российский рынок акций закрылся снижением биржевых индексов

Индекс Мосбиржи сократился до 2 276,25 пункта, индекс РТС - до 942,75 пункта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели торговался в умеренном минусе. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, до 2 276,25 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,86%, до 942,75 пункта.

"Волна продаж на мировых площадках и в сырье после "ястребиных" комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, а также фактор пятницы, актуальный в условиях напряженного геополитического фона, сказались на активности покупателей", - считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ослабление рубля при сложившейся конъюнктуре служило слабым утешением для биржевых "быков". Курс доллара к концу дня вырос на 0,26% - до 76,10 рубля, евро - на 0,75%, до 81 рубля., юань - на 0,11%, до 10,96 рубля.

Рынок акций

Лидером роста в пятницу оказались привилегированные акции "Башнефти" (+2,9%) "на ожидании высоких дивидендов от компании", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Подорожали обыкновенные акции "Мечела" (+2,7%) в связи с ростом спроса на уголь в Китае. Выросли также лучше рынка акции НМТП (+2,2%) "по причине переориентации российских экспортных потоков в южном и восточном направлениях", считает Мильчакова.

Лидерами понижения стали акции Московской биржи (-4,2%) после новостей о рекомендации набсовета торговой площадки выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию (около 11 млрд рублей). Это соответствует дивидендной доходности в 4%. Хотя аналитики ожидали, что минимальный размер дивидендов может составить 14,4 рубля на акцию, или 11,7% дивидендной доходности.

"Согласно текущей дивидендной политике биржи на дивиденды могло быть направлено минимум 60% от чистой прибыли или весь свободный денежный поток. Однако наблюдательный совет рекомендовал пока лишь 30% чистой прибыли. Впрочем, в сообщении Мосбиржи говорится, что это предварительная рекомендация, а окончательную рекомендацию набсовет даст в отдельном решении после получения аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности Московской биржа за 2022 год", - пояснила аналитик "Тинькофф инвестиций" Ляйсян Хусяинова.

Также снизились акции производителя алкоголя "Белуга" (-2,5%) и акции энергокомпании ДЭК (-2%).

Прогноз на 13 марта

С технической точки зрения при улучшении общей рыночной конъюнктуры индекс Мосбиржи по-прежнему имеет шансы на выход в район 2 320 - 2 325 пунктов, считает Александр Бахтин. "В то же время глобальный риск-аппетит в ближайшей перспективе, вероятнее всего, останется сдержанным", - добавил эксперт.

На следующей неделе состоится череда заседаний центробанков. 16 марта ЕЦБ, как ожидается, повысит процентные ставки на 50 б. п. 17 числа судьбу ключевой ставки будет решать Банк России. Не за горами и заседание ФРС (22 марта), перед которым часть инвесторов обычно занимает выжидательною позицию, также отметил Бахтин. В понедельник выхода важных статданных не ожидается. Совет директоров "Белуга групп" рассмотрит в этот день вопрос о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2022 год.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 13 марта - 2 220 - 2 320 пунктов, по курсу доллара - 75-77 рублей. В Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 2 200 - 2 350 пунктов, пара доллар/рубль будет колебаться в диапазоне 75-77 рублей, евро/рубль - 80-82 рубля, юань/рубль - в коридоре 10,8-11,1 рубля.