Йеллен заявила, что решение проблемы цепочек поставок способствует снижению инфляции в США

По словам главы американского Минфина, "большинство нарушений в цепочках поставок в значительной степени разрешились"

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Инфляция в США продолжает снижаться благодаря решению проблемы разрыва в цепочках поставок, вызванного пандемией коронавируса. С таким утверждением выступила в пятницу на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США американский министр финансов Джанет Йеллен.

"Она (инфляция - прим. ТАСС), конечно, еще слишком высокая, но за последний год она снизилась со своих максимумов, мы добились прогресса", - сказала она. Йеллен отметила, что на росте инфляции, в частности, сказывался разрыв в цепочках поставок, вызванный пандемией, но "большинство нарушений в цепочках поставок в значительной степени разрешились".

Как сообщило в середине февраля Министерство труда США, потребительские цены в стране выросли по итогам января на 6,4% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 6,5%. Таким образом, инфляция в США в годовом выражении снижается седьмой месяц подряд после достижения в июне прошлого года рекордного за последние 40 лет показателя в 9,1%. Тем не менее инфляция все еще значительно превышает целевой показатель в 2%, а экономика США, по мнению местных аналитиков, остается восприимчивой к потрясениям, которые могут привести к новому росту цен.