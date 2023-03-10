Марий Эл планирует подписать на ПМЭФ соглашение о строительстве бизнес-отеля

Инвестор намерен вложить в проект порядка 1,7 млрд рублей

ТАСС, 10 марта. Власти Марий Эл намерены подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционное соглашение о создании в Йошкар-Оле бизнес-отеля категории "4 звезды". Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл.

Петербургский международный экономический форум будет проходить в 2023 году с 14 по 17 июня.

"Подписание инвестиционного соглашения о реализации проекта [по созданию бизнес-отеля в Йошкар-Оле] между правительством Республики Марий Эл и ООО "ТатКравтИнвест" планируется на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года", - говорится в сообщении.

Бизнес-отель категории "4 звезды" общей площадью более 7 600 кв. м и номерным фондом в более чем 100 номеров планируется построить в Йошкар-Оле. Инвестор намерен вложить в проект порядка 1,7 млрд рублей.

В отеле планируется строительство собственного бассейна, фитнес-центра и инфраструктуры питания, а для проведения деловых мероприятий - конференц-зала на 300 мест и переговорных комнат. Инфраструктуру отеля также можно будет использовать для проведения форумов.

Ранее глава Марий Эл Юрий Зайцев сообщал, что власти республики намерены выдерживать единый архитектурный облик города Йошкар-Олы при строительстве новых объектов. По его словам, Йошкар-Ола является точкой притяжения в регионе. Так, за девять месяцев 2022 года в городе побывали 365 тыс. туристов, всего за пять лет количество туристов и экскурсантов, которые приезжают в Марий Эл, увеличилось в полтора раза.